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В Тверской области более 18 тысяч детей из семей с невысоким уровнем дохода обеспечивают бесплатным питанием в школах. Вопрос финансирования этой социальной меры поддержки обсуждался на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 21 сентября провёл Губернатор Игорь Руденя.
На период с сентября по декабрь 2021 года на эти цели из областного бюджета направят свыше 52,8 млн рублей.
Всего на 2021 год по данному направлению предусмотрено 111,8 млн рублей.
Бесплатным питанием в Тверской области обеспечиваются школьники из семей с невысоким уровнем дохода независимо от возраста.
Также с 1 сентября 2020 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина во всех субъектах страны введено бесплатное горячее питание для всех учеников начальных классов.
Пресс-служба Правительства Тверской области