В Тверской области более 18 тысяч детей из семей с невысоким уровнем дохода обеспечивают бесплатным питанием в школах. Вопрос финансирования этой социальной меры поддержки обсуждался на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 21 сентября провёл Губернатор Игорь Руденя.

На период с сентября по декабрь 2021 года на эти цели из областного бюджета направят свыше 52,8 млн рублей.

Всего на 2021 год по данному направлению предусмотрено 111,8 млн рублей.

Бесплатным питанием в Тверской области обеспечиваются школьники из семей с невысоким уровнем дохода независимо от возраста.

Также с 1 сентября 2020 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина во всех субъектах страны введено бесплатное горячее питание для всех учеников начальных классов.

Пресс-служба Правительства Тверской области