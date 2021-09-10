Восемь компаний Тверской области представляют свою продукцию на международной выставке детских товаров

Восемь компаний Верхневолжья представляют свою продукцию на международной выставке в индустрии детских товаров, которая открылась в Москве. За четыре дня проведения выставки её посетят 23 тысячи зрителей из 30 стран.

Губернатор Игорь Руденя считает – участие тверских производителей в событиях международного уровня способствует продвижению местной продукции на российском и мировом рынках, увеличивает экспортный потенциал региона.

На коллективном стенде Тверской области регион представляют компании, которые производят детскую мебель, текстиль и игрушки – издательство «Юнга», «Инканто-А», «Тверские сувениры», ИП Орлова Ангелина Владимировна, ИП Коврова Ирина Викторовна, ИП Смирнова Наталья Владимировна, «Вега» и «Перспектива».

«Издательство «Юнга» принимает участие в выставке «Мир детства» уже второй раз. Благодарим Тверской центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» за возможность развиваться: находить новых партнёров и идеи для своих будущих проектов», - отметила представитель издательства Ольга Рвалова.

Участие в промышленных выставках - одна из наиболее эффективных мер государственной поддержки. Центр «Мой бизнес» оплачивает организационный сбор, аренду и застройку площади.

Подать заявку можно на одну из уже запланированных выставок - их список размещён на сайте МойБизнес69.рф в разделе «Выставки». Воспользоваться данной мерой поддержки могут производители, зарегистрированные на территории региона.

Узнать подробнее об участии в выставках при поддержке центра можно также по телефону 8-800-200-11-69.

Пресс-служба Правительства Тверской области