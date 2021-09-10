В столице Верхневолжья прошла акция «За развитие Тверской области»

21 сентября в Твери в парке «Россия – Моя история» прошла акция «За развитие Тверской области». Участие в мероприятии приняли Губернатор Игорь Руденя, сенатор Андрей Епишин, депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова, генеральный директор ОАО «Волжский пекарь» Лилия Корниенко. Все они представляли партию «Единая Россия» на выборах разного уровня, которые прошли 17-19 сентября, и получили поддержку большинства избирателей.

Акция началась с минуты молчания в память о погибших 20 сентября в результате трагических событий в Пермском государственном университете.

Глава региона поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, которое прошло на территории региона с 17 по 19 сентября, кто отдал свой голос за развитие Тверской области.

«Я уверен, что этот выбор был сделан сердцем. Мы все очень разные. Но главное, что мы все являемся гражданами Российской Федерации, мы жители Верхневолжья. Мы здесь трудимся, создаём семьи, растим детей, укрепляем нашу страну и наш регион», – обратился Игорь Руденя к собравшимся. Глава региона поблагодарил всех за доверие и поддержку.

Губернатор подчеркнул: развитие Верхневолжья возможно только при сплоченной работе и взаимопонимании всех его жителей, независимо от возраста и профессии.

«Впереди у нас очень большая и трудная работа по развитию Тверской области. Мы ответственны за то, чтобы оправдать оказанное доверие», – сказал Сергей Голубев.

На выборах 2021 в тверском регионе избирали депутатов Государственной Думы, регионального Законодательного Собрания, представительных органов местного самоуправления и Губернатора Тверской области.

На выборах главы региона жители Тверской области вновь, как и 5 лет назад, поддержали Губернатора Игоря Руденю. На выборах депутатов Государственной Думы РФ по одномандатным округам победили кандидаты-единороссы советник Президента России Владимир Васильев и руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова.

«Хочу сказать огромное спасибо всем избирателям, всем жителям Тверской области, которые вместе с нами будут работать над развитием нашего региона», – отметила Юлия Саранова.

По итогам выборов партия «Единая Россия» получает 72,5 %, или 29 из 40 депутатских мандатов в Законодательном Собрании Тверской области седьмого созыва.

«В стратегии развития Тверской области до 2026 года отражено будущее региона, будущее наших детей. Все федеральные и региональные программы масштабные, но нужна дружба и уважение друг к другу. В этом залог успеха», – сказала Лилия Корниенко.

Пресс-служба Правительства Тверской области