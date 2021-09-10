В Тверской области расширили поддержку хлебопеков для обеспечения стабильных цен на хлебобулочные изделия

В Тверской области расширена поддержка хлебопекарных предприятий в части компенсации затрат на реализацию произведенных хлебобулочных изделий. Соответствующие изменения в отраслевую государственную программу одобрены на заседании регионального Правительства, которое 21 сентября провел Губернатор Игорь Руденя.

В декабре 2020 года по поручению Президента России Владимира Путина в рамках мер по стабилизации цен на продовольствие Правительством РФ были утверждены объемы государственной поддержки отечественных хлебопекарных предприятий.

«Хлебопеки – это те люди, благодаря которым у нас на столе свежий и качественный хлеб, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Мы с 2019 года выделяем дополнительные средства на поддержку хлебопеков. Обязательно будем продолжать эту линию».

В 2021 году на компенсацию части затрат на реализацию произведенных хлебобулочных изделий выделяется дополнительно 33,9 млн рублей. С учетом этих средств общий объем поддержки хлебопеков Верхневолжья по этому направлению составит 71,1 млн рублей. Это позволит обеспечить стабильные цены на хлеб, сохранение объемов производства и численности трудовых коллективов. Всего в текущем году субсидия предусмотрена 23 производствам.

Хлебопекарным предприятиям Верхневолжья также компенсируют затраты, связанные с приобретением сырья. Объем поддержки на 2021 год - 70,1 млн рублей. За это решение Губернатора Игоря Руденю поблагодарили работники Конаковского хлебозавода ОАО «Волжский пекарь» во время посещения предприятия 8 сентября. Глава региона тогда подчеркнул – этот вид помощи будет сохранен.

Поддержка хлебопекам предоставляется и по другим направлениям. Так ОАО «Волжский пекарь» получит господдержку по программе «Оборотный капитал». На льготных условиях компании предоставят 20 млн рублей сроком на 18 месяцев под 1,5% годовых. Средства будут направлены на закупку сырья.

Пресс-служба Правительства Тверской области