Игорь Руденя поручил разработать долгосрочную программу развития системы детского загородного отдыха в Тверской области

21 сентября Губернатор Игорь Руденя провел заседание Правительства Тверской области, где были подведены итоги летней оздоровительной кампании.

В 2021 году различными формами отдыха были охвачены свыше 58 400 детей. На территории региона работал 21 загородный оздоровительный лагерь, 503 лагеря дневного пребывания, 81 - труда и отдыха. В санаториях различного профиля укрепили здоровье свыше 3400 ребят.

«В этом году работа загородных лагерей отдыха была организована с соблюдением дополнительных требований санитарно-эпидемиологической безопасности. В то же время получила развитие воспитательная составляющая во время каникул. Это участие наших школьников в патриотической, спортивной, экологической, культурной работе, проведение встреч с заслуженными людьми нашего региона. Такие встречи позволяют сохранять преемственность поколений – наши дети должны знать героев области в лицо и иметь возможность общаться с ними», - отметил Игорь Руденя.

Особое внимание было уделено детям из семей в непростой жизненной ситуации, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с особенностями здоровья. 10 600 таких ребят смогли отдохнуть этим летом при поддержке области.

В этом году было проведено 183 профильные смены, в которых приняли участие 5295 человек. Ребята стали участниками программ естественнонаучной, технической, художественной, экологической, гуманитарной, туристко-краеведческой направленностей.

В частности, в селе Рождество Фировского района ученики из 11 школ 7 муниципалитетов региона знакомились с ключевыми вопросами изучения, сохранения и возрождения лесов в экологической школе «Академия леса».

Реализован проект «Лето в образовательной экосистеме кванториума»: организованы программы для школьников в «Кванториуме» и в Центре цифрового образования детей «IT-куб», в Фировском и Ржевском районах работали две смены мобильного технопарка «Кванториум».

Спортивными формами отдыха были охвачены почти 7 тысяч детей, работал ежегодный летний творческий лагерь для молодых дарований тверского края, пленэр «Времена года».

В лагерях проводились тематические встречи по повышению уровня информированности и правовой грамотности детей и подростков, практические занятия по безопасности жизнедеятельности, мастер-классы с ведущими спортсменами региона, призёрами и участниками олимпийских игр, профориентационные мероприятия при участии представителей бизнеса и производств и другие.

По итогам летнего сезона Губернатор Игорь Руденя поручил Министерству образования при участии всех заинтересованных ведомств до 1 ноября текущего года разработать проект долгосрочной программы развития системы детского загородного отдыха в тверском регионе, включая реконструкцию существующих и строительство новых учреждений, а также совершенствование содержательной части пребывания в лагерях.

Также глава региона отметил, что подготовку к летней кампании следующего года необходимо начать уже сегодня, уделяя особое внимание вопросам защиты и безопасности детей. Игорь Руденя поручил установить тревожные кнопки во всех лагерях Верхневолжья и заранее начать формировать штат сотрудников, в том числе медицинский персонал.

Пресс-служба Правительства Тверской области