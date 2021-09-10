Наблюдатели от различных партий признали чистоту прошедших в Тверской области выборов

В Тверской области на прошедших 17-19 сентября выборах губернатора, депутатов Государственной Думы и регионального Законодательного Собрания работал пул наблюдателей, направленных на избирательные участки и в региональный Центр общественного видеонаблюдения за выборами Общественной палатой Тверской области и политическими партиями.

По итогам наблюдения за ходом голосования не было выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов. Об этом социальных сетях сообщают сами наблюдатели. Так, Центральный райком КПРФ Твери на своей странице во «Вконтакте» написал: «В Твери не было вбросов и фальсификаций на участков – по крайней мере, мы их не зафиксировали, хотя наблюдали, что называется, изо всех сил».

Качественную организацию наблюдения отмечает региональное отделение ЛДПР, которое на своем сайте информировало о дежурстве представителей партии в региональном Центре общественного видеонаблюдения за выборами, где велась круглосуточная видеотрансляция с избирательных участков.

«В Центре обеспечены условия для работы приглашённых наблюдателей, представителей политических партий и избирательной комиссии Тверской области, а также оборудован штаб общественного видеонаблюдения», – говорится в сообщении.

На прозрачность проведения процедуры голосования обратил внимание и губернатор Игорь Руденя, комментируя итоги выборов в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь вечером 20 сентября.

«Мы показываем достаточно высокий уровень политической зрелости, я очень благодарен избирательной комиссии и избирателям. Всё было организовано чётко, с камерами видеонаблюдения, это уже другой уровень прозрачности проведения выборов», – сказал Игорь Руденя.

Накануне в региональном штабе общественного наблюдения за выборами подвели итоги работы в дни голосования.

«Отмечу самое главное: за все три дня голосования общественными наблюдателями не зарегистрировано нарушений, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления граждан. Выборы состоялись, их результаты, наш взгляд, легитимны», – подчеркнул руководитель штаба, председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов.