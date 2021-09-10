Жителей Тверской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте

Жители Тверской области могут проверить свои знании на Большом этнографическом диктанте, который пройдет с 3 по 7 ноября. Это всероссийская культурно-просветительская акция, которая позволит оценить этнографическую грамотность россиян, их знания о народах, проживающих в нашей стране.

Задания диктанта традиционно будут оформлены в виде теста, который состоит из 30 вопросов: 20 из них общефедеральные, а 10 региональные, уникальные для каждого субъекта России. На прохождение теста дается 45 минут.

Пройти тест можно будет как на региональных площадках, так и в режиме онлайн на официальном сайте www.miretno.ru.

Итоги акции подведут к Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.

Более подробная информация об акции – на сайтах www.miretno.ru и fadn.gov.ru, а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях.

Пресс-служба Правительства Тверской области