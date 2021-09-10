Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 сентября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 202 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 57 885 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 70 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 386 441 человек, за последние сутки – 707 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 037 647, в том числе за последние сутки их проведено 2631.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 64 742 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 609 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 22 108
Конаковский район 4913
Ржев 3616
Вышневолоцкий городской округ 2889
Калининский район 2878
Кимры 2237
Торжок 2096
Кашинский городской округ 1633
Бологовский район 1396
Калязинский район 1375
Осташковский городской округ 1375
Бежецкий район 1355
Старицкий район 1312
Нелидовский городской округ 1221
Лихославльский район 1220
Максатихинский район 953
Торопецкий район 900
Западнодвинский муниципальный округ 874
Весьегонский муниципальный округ 845
Оленинский муниципальный округ 788
Рамешковский район 727
Торжокский район 678
Кувшиновский район 667
Зубцовский район 626
Андреапольский муниципальный округ 603
Спировский район 558
Ржевский район 532
Селижаровский муниципальный округ 515
Кимрский район 437
Сонковский район 429
ЗАТО Озёрный 413
Кесовогорский район 375
Краснохолмский муниципальный округ 339
Пеновский муниципальный округ 334
Сандовский муниципальный округ 327
Бельский район 301
Фировский район 300
Лесной муниципальный округ 214
Молоковский район 184
Жарковский район 166
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области