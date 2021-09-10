Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 сентября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 202 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 57 885 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 70 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 386 441 человек, за последние сутки – 707 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 037 647, в том числе за последние сутки их проведено 2631.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 64 742 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 609 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 22 108

Конаковский район 4913

Ржев 3616

Вышневолоцкий городской округ 2889

Калининский район 2878

Кимры 2237

Торжок 2096

Кашинский городской округ 1633

Бологовский район 1396

Калязинский район 1375

Осташковский городской округ 1375

Бежецкий район 1355

Старицкий район 1312

Нелидовский городской округ 1221

Лихославльский район 1220

Максатихинский район 953

Торопецкий район 900

Западнодвинский муниципальный округ 874

Весьегонский муниципальный округ 845

Оленинский муниципальный округ 788

Рамешковский район 727

Торжокский район 678

Кувшиновский район 667

Зубцовский район 626

Андреапольский муниципальный округ 603

Спировский район 558

Ржевский район 532

Селижаровский муниципальный округ 515

Кимрский район 437

Сонковский район 429

ЗАТО Озёрный 413

Кесовогорский район 375

Краснохолмский муниципальный округ 339

Пеновский муниципальный округ 334

Сандовский муниципальный округ 327

Бельский район 301

Фировский район 300

Лесной муниципальный округ 214

Молоковский район 184

Жарковский район 166

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области