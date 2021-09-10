Семьи с детьми Тверской области могут получить льготную ипотеку по ставке 6%

Министерство финансов Российской Федерации реализует программу льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» по национальному проекту «Демография». Воспользоваться государственной поддержкой могут семьи с одним и более детьми.

Стать участниками программы приглашают семьи, где после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок. Получить льготный ипотечный жилищный кредит по ставке 6% предлагают до 31 января 2023 года.

Семейной ипотекой можно воспользоваться для покупки жилья на первичном рынке (например, квартиры в новостройке, строящемся жилом комплексе или частного дома с земельным участком).

Также кредит можно использовать для строительства индивидуального жилого дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нем частного дома. Кроме того, семейная ипотека позволяет приобрести жилье и на вторичном рынке у физических лиц, если оно расположено в сельском поселении на территории Дальневосточного федерального округа.

Подробная информация – на https://спроси.дом.рф/

В Тверской области действует региональная поддержка молодых и многодетных семей в улучшении жилищных условий. Единовременная выплата в размере до 200 тыс. рублей предоставляется семьям, в которых в период действия ипотечного кредита рожден или усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тыс. рублей, при рождении третьего малыша – до 500 тыс. рублей.

По инициативе Губернатора Игоря Рудени увеличен возраст родителей, которые могут участвовать в этой программе. Теперь она доступна семьям, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет, в многодетных семьях – 40 лет. Ранее возрастная планка была не более 25 лет.

6 сентября на форуме муниципальных образований Губернатор Игорь Руденя сообщил об увеличении в 2,5 раза объема бюджетных средств на погашение ипотечных кредитов для молодых и многодетных родителей.

Расширяются и другие направления поддержки. Так, в 2020 году впервые бесплатно были выданы комплекты школьных форм для учеников 1 – 5 классов из многодетных семей. С 2022 года бесплатно форму смогут получить уже школьники из многодетных семей с 1 по 11 классы.

Также с 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени многодетных родителей поддерживают в приобретении транспортного средства, они освобождены от уплаты транспортного налога. Решением главы региона в 2 раза увеличивается объем средств, направляемых на обеспечение таких семей автотранспортом.

Пресс-служба Правительства Тверской области