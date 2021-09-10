Губернатор Игорь Руденя поблагодарил жителей Тверской области за доверие и активное участие в голосовании

20 сентября Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь прокомментировал итоги голосования на федеральных, региональных и муниципальных выборах , прошедших в Тверской области с 17 по 19 сентября. В регионе избирали депутатов Государственной Думы, регионального Законодательного Собрания, представительных органов местного самоуправления и Губернатора Тверской области.

«Хочу поблагодарить избирателей Тверской области за доверие, оказанное кандидатам от "Единой России" и других партий. Те, кто пришел на избирательные участки и проголосовал – это неравнодушные люди, исполнившие свой гражданский долг», – сказал Игорь Руденя.

На территории Верхневолжья было открыто 1 170 избирательных участков. Явка на выборах в области, несмотря на эпидемиологическую обстановку, составила более 41% избирателей – чуть больше, чем в 2016 году.

По предварительным данным избирательной комиссии Тверской области, на выборах главы региона победу одержал действующий Губернатор Верхневолжья Игорь Руденя, чья кандидатура была выдвинута партией «Единая Россия». На выборах депутатов Государственной Думы РФ по одномандатным округам также победили кандидаты-единороссы: на 180-м округе – советник Президента России Владимир Васильев, на 179-м – руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова.

«Хочу пожелать всем депутатам дружной, продуктивной работы. Тверская область получила весомое представительство в Государственной Думе», – отметил Губернатор.

В новом созыве Законодательного Собрания Тверской области, по предварительным данным, депутатами от всех 20 одномандатных избирательных округов тоже станут представители «Единой России». Кроме того, благодаря поддержке избирателей, партия может получить еще до 10 мандатов по областному округу. Таким образом, «Единая Россия» получит конституционное большинство в областном парламенте.

«Со всеми избранными депутатами будем с удовольствием работать, потому что мы заинтересованы в идеях, правильных подходах к развитию области. Самое главное - сначала общественное, потом личное», - сказал Игорь Руденя.

Сам Игорь Руденя проголосовал 19 сентября на избирательном участке в школе №14 и лично убедился в активности граждан, а также соблюдении мер профилактики коронавируса. Велась термометрия, выдавались маски, перчатки, средства для обработки рук, одноразовые ручки.

Ход выборов контролировали более 1 600 наблюдателей, было организовано круглосуточное видеонаблюдение на всех избирательных участках, голосование и подсчет голосов освещали более 60 журналистов из федеральных и региональных СМИ. Впервые был организован Центр общественного видеонаблюдения, в котором велась трансляция с 446 избирательных участков, где зарегистрировано более 80% всех избирателей региона.

Губернатор поблагодарил сотрудников избирательных комиссий, представителей правоохранительных органов, МЧС, Роспотребнадзора за четкую работу по организации, проведению и обеспечению безопасности в дни голосования.

Глава региона назвал ключевые задачи Правительства Тверской области и вновь избранных депутатов всех уровней на ближайшие пять лет.

«У нас большой запрос на приведение в порядок дворов, дорог 2 и 3 класса. Это также вопросы здравоохранения, образования, ЖКХ и газификации, сферы культуры. Нужно свести наказы жителей и сделать план мероприятий на предстоящие годы», – отметил Игорь Руденя.

Крупные проекты, заявленные к реализации – строительство детской областной клинической больницы, Западного моста, запуск транспортной модели в муниципалитетах и другие.

Все ключевые для Верхневолжья направления сформулированы в Стратегии развития Тверской области до 2026 года, которая была разработана на основе предложений жителей всех муниципальных образований региона и представлена главой региона на недавнем форуме муниципальных образований.

«Очень важна обратная связь с населением, потому что время идет быстрее, дел - не меньше, инфраструктура требует соответствующего уровня. Так как у нас достаточно серьезные регионы - соседи, и надо конкурировать с ними, чтобы люди, когда будут делать выбор, где расти их детям, выбирали Тверскую область. Мы будем бороться за свою территорию», – сказал Губернатор.

В завершение прямого эфира Игорь Руденя призвал жителей Тверской области быть внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих, беречь себя в сезон простуд и привиться от коронавируса тем, кто этого еще не сделал. Губернатор напомнил – в регионе продолжают работу прививочные пункты, работает телефон 122 для вопросов по COVID-19, Центры амбулаторной помощи.

Пресс-служба Правительства Тверской области