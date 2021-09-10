Игорь Руденя в прямом эфире рекомендовал вакцинироваться всем, кто этого еще не сделал

Охват профилактическими прививками против коронавирусной инфекции превысил 40% от подлежащего вакцинации населения региона. О ходе иммунизации и об эпидемиологической ситуации в Верхневолжье рассказал Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь 20 сентября.

«Если у людей, которые ранее вакцинировались, констатирована коронавирусная инфекция, то болезнь у них протекает без осложнений. Хочу обратиться к нашим жителям – обязательно сделайте прививку. Это может сохранить жизни многим людям и выработает хороший иммунитет. Внимательно отнеситесь к своему здоровью и здоровью своих близких», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что в связи с осенне-зимним эпидемиологическим сезоном в Тверской области отмечается подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Игорь Руденя напомнил, что сам он сделал прививку отечественным двухкомпонентным препаратом «Спутник V».

«Не надо рассчитывать, что где-то болеют, а нас это не затронет», - посоветовал Губернатор.

На данный момент в Верхневолжье привито 385 734 человека. Запас вакцины в регионе составляет более 139 тысяч комплектов. Ее количество постоянно пополняется.

Всего в Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Без предварительной записи в Твери вакцинироваться можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим», а также в Тверском цирке.

Наряду с вакцинацией следует неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, социальную дистанцию и использовать медицинские маски при посещении мест массового скопления людей.

В случае проявления признаков вирусного заболевания необходимо обращаться в центры амбулаторной помощи. На территории региона действует 12 таких центров. ЦАПы оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области