Игорь Руденя: выборы в Тверской области прошли прозрачно и с соблюдением требований безопасности

Выборы 2021 года в Тверской области прошли с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности, организованно и в полном соответствии с действующим законодательством. Об этом Губернатор Игорь Руденя сообщил в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 20 сентября.

Глава региона, принявший участие в голосование на избирательном участке в школе №14 Твери, отметил высокий уровень соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности: выдавались маски, перчатки, средства для обработки рук, одноразовые ручки. При входе на избирательный участок была организована термометрия. Ежедневно в помещениях всех избирательных участков проводилась дезинфекция поверхностей.

На участках дежурили представители правоохранительных органов, МЧС, Роспотребнадзора. Игорь Руденя подчеркнул - выборы в Тверской области прошли в штатном режиме благодаря общей слаженной работе практически в круглосуточном режиме.

Также Игорь Руденя обратил внимание на прозрачность проведения процедуры голосования.

«Мы показываем достаточно высокий уровень политической зрелости, я очень благодарен избирательной комиссии и избирателям. Всё было организовано чётко, с камерами видеонаблюдения, это уже другой уровень прозрачности проведения выборов»,- сказал Губернатор.

Ход выборов контролировали более 1600 наблюдателей, было организовано круглосуточное трехдневное видеонаблюдение на всех избирательных участках. Данные стекались в Центр общественного видеонаблюдения, который впервые работал на выборах в Тверской области. Кроме того, проведение голосования освещали более 60 журналистов из федеральных и региональных СМИ.

Пресс-служба Правительства Тверской области