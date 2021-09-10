Игорь Руденя поблагодарил жителей Тверской области за участие в голосовании на прошедших выборах

20 сентября в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя подвел итоги выборов, прошедших на территории Тверской области. Глава региона поблагодарил жителей Верхневолжья за ответственное отношение к будущему страны и региона.

«Хочу поблагодарить избирателей Тверской области за доверие, оказанное кандидатам от "Единой России" и других партий. Те, кто пришел на избирательные участки и проголосовал – это неравнодушные люди, исполнившие свой гражданский долг», – сказал Игорь Руденя.

В Тверской области на протяжении трех дней – с 17 по 19 сентября – избирали депутатов Государственной Думы, регионального Законодательного Собрания и Губернатора Тверской области, а также почти 200 депутатов представительных органов местного самоуправления. Явка на выборах, несмотря на эпидемиологическую обстановку, составила более 41% избирателей.

По предварительным результатам партия «Единая Россия» одержала в регионе победу на выборах всех уровней.

На выборах депутатов Госдумы по Заволжскому одномандатному округу наибольшее количество голосов избирателей отдано за советника Президента России Владимира Абдуалиевича Васильева. По Тверскому одномандатному округу победу одержала руководитель регионального центра добровольчества «Мы Вместе» Юлия Саранова.

Как отметил Игорь Руденя, выборы прошли организованно, без происшествий, в полном соответствии с действующим законодательством.

Ход выборов контролировали более 1600 наблюдателей, было организовано круглосуточное видеонаблюдение на всех избирательных участках, где также работали более 60 журналистов из федеральных и региональных СМИ.

Пресс-служба Правительства Тверской области