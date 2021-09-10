В Тверской области запас вакцины от коронавирусной инфекции составляет более 139 тысяч комплектов

Проведение вакцинации, текущая эпидемиологическая ситуация и другие вопросы безопасности граждан обсуждались на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 20 сентября провел Губернатор Игорь Руденя.

Специалисты отмечают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов ЦФО у граждан, не успевших пройти вакцинацию. Доля вакцинированных среди заболевших жителей Верхневолжья не превышает 1%. В тяжёлой форме болезнь в основном протекает у непривитых граждан старше 60 лет.

Рост количества случаев COVID-19 медики связывают с возвращением людей из отпусков, началом учебного года, а также с сезонной заболеваемостью ОРВИ и гриппом.

Одной из самых действенных мер против распространения коронавирусной инфекции по-прежнему остается вакцинация.

На данный момент в Верхневолжье привито 385 734 человека. Запас вакцины в регионе составляет более 139 тысяч комплектов. Ее количество постоянно пополняется.

Всего в Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Без предварительной записи в Твери вакцинироваться можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим», а также в Тверском цирке.

Наряду с вакцинацией следует неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, социальную дистанцию и использовать медицинские маски при посещении мест массового скопления людей.

В случае проявления признаков вирусного заболевания необходимо обращаться в центры амбулаторной помощи. На территории региона действует 12 таких центров. ЦАПы оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области