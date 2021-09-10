Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами признал легитимность голосования в Тверской области

20 сентября на брифинге в региональном общественном штабе по наблюдению за выборами в Тверской области подведены итоги работы в период трехдневного голосования, в ходе которого жители Верхневолжья выбрали губернатора, депутатов Государственной Думы и регионального Законодательного Собрания.

По словам руководителя штаба, председателя Общественной палаты Тверской области Александра Бутузова, никогда еще на общественных наблюдателей не возлагалась задача такого тщательного, скрупулезного анализа всех процедур голосования.

Общественной палатой Тверской области был подготовлен пул наблюдателей – около 2,5 тысячи человек. Они работали на избирательных участках по всему региону.

«Отмечу самое главное: за все три дня голосования общественными наблюдателями не зарегистрировано нарушений, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления граждан. Выборы состоялись, их результаты, наш взгляд, легитимны», – подчеркнул Александр Бутузов.

Особенностью этой избирательной кампании стало использование дополнительных возможностей гражданского контроля – непрерывного видеонаблюдения за выборами. С этой целью был создан региональный Центр общественного видеонаблюдения. В течение 72 часов с 17 сентября в нем круглосуточно работали члены Общественной палаты Тверской области и волонтеры, которые в онлайн-режиме следили за ситуацией на 446 избирательных участках (где могли проголосовать до 80% от общего количества избирателей), фиксируя ситуации, требующие дополнительного исследования и правовой оценки.

«Мы внимательно отслеживали все этапы голосования, перемещения избирателей и членов участковых избирательных комиссий по участку, а также смотрели за состоянием опечатанных урн для голосования и сейфов, где хранятся бюллетени. При малейшем подозрении на нарушение выводили изображение на большой экран и буквально посекундно изучали все кадры. При необходимости звонили в участковые избирательные комиссии, члены которой по нашей рекомендации оперативно устраняли недочеты в работе – будь то несоблюдение отдельными избирателями масочного режима или присутствие в кабине для голосования более одного человека одновременно», – рассказал руководитель регионального Центра общественного видеонаблюдения за выборами Герман Кичатов.

Уполномоченный по защите прав человека в Тверской области Надежда Егорова, один из координаторов общественного наблюдения, напомнила, что видеонаблюдение лишь дополняло возможности гражданского контроля за выборами. Основную информацию о том, как реализуются избирательные права граждан, региональный общественный штаб получал непосредственно от наблюдателей с мест.

«Отмечу как особенность прошедшей кампании большое количество молодых людей в числе не только волонтеров, работавших на участках и центре видеонаблюдения, но и в пуле самих наблюдателей. Мы привыкли опираться в этой работе на представителей старшего поколения, но в этом году молодежь тоже продемонстрировала высокую гражданскую ответственность», – сказала Надежда Егорова.

Еще одной технологической новацией общественного наблюдения на выборах-2021 в Тверской области стало использование онлайн-платформы НОМ24 – площадки, объединяющей большую сеть электоральных экспертов Ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Об этом рассказала заместитель председателя Общественной палаты Тверской области, куратор группы юридического сопровождения общественного видеонаблюдения Юлия Васильчук.

«Интерактивные возможности видеонаблюдения позволяли нам более оперативно давать правовую оценку тем или иным событиям, на которые обращали внимание наблюдатели и волонтеры», – отметила Юлия Васильчук.

Руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Бутузов, завершая брифинг, поблагодарил за работу всех общественных наблюдателей, волонтеров автоматизированных рабочих мест в Центре общественного видеонаблюдения, волонтеров регионального отделения Ассоциации юристов России, а также представителей политических партий и кандидатов, которые в дни выборов имели возможность вместе с членами штаба оценить прозрачность и легитимность голосования.