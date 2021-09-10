Итоги летней оздоровительной кампании подведут на заседании Правительства Тверской области

21 сентября Губернатор Игорь Руденя проведёт заседание Правительства Тверской области, где будут подведены итоги летней оздоровительной кампании.

В 2021 году различными формами отдыха были охвачены свыше 58 тысяч детей. На территории региона работал 21 загородный оздоровительный лагерь, 503 лагеря дневного пребывания, 81 лагерь труда и отдыха.

По поручению главы региона в этом году особое внимание было уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических требований во всех лагерях, действовавших в регионе, постоянному мониторингу состояния здоровья детей и персонала.

Также на заседании будут рассмотрены вопросы обеспечения жильём многодетных семей и поощрения родителей, награждённых орденом «Родительская слава».

Кроме того, в повестку дня включена законодательная инициатива по совершенствованию бюджетного процесса в Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области