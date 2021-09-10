В Твери пройдет HR-конференция с участием федеральных экспертов

21 сентября в тверском центре «Мой бизнес» впервые пройдет крупное событие в сфере работы с персоналом – HR-конференция. На конференцию приглашают как предпринимателей, так и наемных работников. Вход бесплатный. Регистрация доступна по ссылке https://mybusiness69.ru/events/2741/

«Центр «Мой бизнес» – это современный стандарт ведения бизнеса и обучения предпринимателей, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Тверская область на одной площадке объединила все институты, инструменты поддержки и развития предпринимательства».

На конференции выступят федеральные спикеры. Среди экспертов – директор Северо-Центрального региона HeadHunter Ирина Котусенко, которая расскажет о тенденциях на рынке труда. Консультант «Премии HR-бренд» и Рейтинга работодателей России hh.ru Елена Лондарь проконсультирует по вопросам подбора сотрудников. Также темами конференции станут «Адаптация, развитие и удержание персонала», «Как решить трудовой конфликт» и другие.

Во время конференции запланированы бесплатные индивидуальные консультации по бизнесу от партнеров мероприятий.

Мероприятие пройдет на площадке центра «Мой бизнес» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, 14.

Пресс-служба Правительства Тверской области