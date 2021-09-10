Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ).

«От имени жителей Тверской области и от себя лично глубоко соболезную в связи с трагедией в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Невыразимой болью отозвалась в наших сердцах гибель неповинных людей, павших жертвами бесчеловечного преступления. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Верхневолжье скорбит вместе со всеми, кто потерял сегодня родных и близких», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Стрельба в вузе произошла в понедельник, 20 сентября. По последним данным, погибли восемь человек, более 20 человек пострадали.

Пресс-служба Правительства Тверской области