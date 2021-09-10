В Тверской области вышла книга об известных земляках, отличившихся в своих сферах деятельности

В Тверской области вышла книга «Первые: тверские в истории», рассказывающая о людях, которые родились, жили и работали на тверской земле и стали первыми в науке, государственном управлении, творчестве, медицине, военном искусстве, спорте и других сферах. Губернатор Игорь Руденя во вступительном слове, открывающем книгу, отметил, что умение быть первыми вне зависимости от обстоятельств и эпох - это уникальный тверской талант.

«У этой книги благородная цель: рассказать о выдающихся людях, которые смогли добиться больших успехов благодаря своему трудолюбию, таланту и любви к родной земле. Память о них живет рядом с нами. Она в улицах и зданиях, которые нас окружают, в городских и природных ландшафтах, которые мы видим каждый день. Прикоснуться к истории на тверской земле очень просто: ведь она повсюду, и этот великий дар нужно ценить», – подчеркнул глава региона.

Книга состоит из 55 очерков, в ней представлены все муниципалитеты тверского региона. Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся историей своей малой родины, но, в первую очередь, детям и подросткам.

Так, в книге рассказано о жизни и деятельности создателя легендарной «Катюши» Василия Абонентова, первом русском ученом-металлурге Павле Аносове, первом русском враче-педиатре Егоре Покровском, первой русской женщине-композиторе Валентине Серовой, авторе первого русского зимнего пейзажа Никифоре Крылове и многих других.

Книга создана коллективом РИА «Верхневолжье» на основе ранее выходивших в изданиях информационного агентства публикаций о выдающихся уроженцах и жителях Тверской области, а также серии видеороликов «Первые».

Автором текстов выступил обозреватель газеты «Тверские ведомости», известный российский книжный критик Владислав Толстов, а над созданием 55 портретов героев работала дизайнер РИА «Верхневолжье» Анастасия Енина.

В сборнике приведен список лучших книг о Твери и Тверской области и специальный QR-код, по которому можно увидеть серию видеороликов о тверских первооткрывателях и первопроходцах на youtube-канале.

Тираж уникального издания планируется передать недавно открытому в Твери Парку «Россия – Моя история» для вручения школьникам Тверской области.

16 сентября в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал о том, что с января 2022 года парк «Россия – Моя история» войдет в обязательную программу посещения школьниками наравне с Тверским императорским дворцом.

В парке будут также проводиться уроки истории, краеведения, встречи для школьников и студентов, экскурсии. В настоящее время уже составляются программы посещения парка школьниками 8, 9 и 11 классов.

Пресс-служба Правительства Тверской области