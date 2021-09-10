«Единая Россия» на выборах в Тверской области одержала уверенную победу

В Тверской области завершается подсчет голосов избирателей по итогам многоуровневых выборов, которые прошли в регионе 17-19 сентября.

По предварительным данным избирательной комиссии Тверской области, на выборах главы региона победу одержал действующий губернатор Верхневолжья Игорь Руденя, чья кандидатура была выдвинута партией «Единая Россия».

На выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам также победили кандидаты-единороссы: на 180-м округе – советник Президента России Владимир Васильев, на 179-м – директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова.

В новом созыве Законодательного Собрания Тверской области, по предварительным данным, депутатами от всех 20 одномандатных избирательных округов тоже станут представители «Единой России». Кроме того, благодаря поддержке избирателей, партия может получить еще до 10 мандатов по областному округу. Таким образом, «Единая Россия» получит конституционное большинство в областном парламенте.