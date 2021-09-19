В Тверской области идет подсчет голосов на выборах федерального, регионального и муниципального уровней

19 сентября в Тверской области завершилось голосование на выборах федерального, регионального и муниципального уровней. В течение трёх дней, начиная с 17 сентября, граждане выбирали депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва, регионального Законодательного Собрания седьмого созыва и Губернатора Тверской области, а также почти 200 депутатов представительных органов местного самоуправления.

По итогам голосования явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы России составила 41,29%. На выборах Губернатора Тверской области проголосовали 40,87% избирателей, на выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской области - 40,79%.

По информации областного избиркома, голосование в Тверской области прошло в штатном режиме.

Спокойную обстановку и доброжелательную атмосферу на избирательных участках отметил и Губернатор Игорь Руденя, который проголосовал 19 сентября на избирательном участке №1028 в школе №14 города Твери.

За ходом выборов на территории Тверской области следили свыше 1600 наблюдателей от кандидатов и политических партий, общественных наблюдателей. В центре общественного наблюдения велась прямая трансляция с 446 избирательных участков и 45 территориальных избирательных комиссий.

На всех участках соблюдались меры противоэпидемиологической безопасности. Велась бесконтактная термометрия. Каждый избирательный участок был обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты как для членов избирательных комиссий, так и для участников выборов.

Для граждан, проживающих в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, было предусмотрено выездное голосование. Также обеспечивалась возможность голосования на дому для тех, кому было сложно прийти на избирательные участки.

В этом году на избирательных участках использовали беспрецедентную систему видеонаблюдения. Средства видеонаблюдения работали в беспрерывном трехдневном режиме – это уникальная выборная мировая практика.

В Твери также был создан Центр общественного видеонаблюдения. В режиме реального времени здесь консолидировалась информация о ходе голосования.

Как сообщили в Центре, нарушений, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления граждан в ходе многодневного голосования в Тверской области, не зафиксировано.

Также все три дня голосования работала горячая линия Общественной палаты Тверской области. Обращения граждан, в основном, были связаны с уточнением информации о месте нахождения избирательных участков.

Работа Центра общественного видеонаблюдения за выборами продолжится до момента составления протоколов об итогах голосования и проведения итогового заседания всеми территориальными избирательными комиссиями Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области