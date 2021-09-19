Наблюдатели: нарушений в ходе голосования в Тверской области нет

Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления граждан в ходе многодневного голосования в Тверской области, не зафиксировано, сообщили в региональном Центре общественного видеонаблюдения за выборами.

В центре также отметили конструктивное сотрудничество с избирательной комиссией Тверской области и участковыми избирательными комиссиями, которые доброжелательно реагировали на указания волонтеров об организационных недочетах, выявленных в ходе видеонаблюдения. В частности, некоторые избиратели, находясь на участке, не использовали средства индивидуальной защиты – маски. После сигнала из центра видеонаблюдения, участковыми избирательными комиссиями незамедлительно принимались необходимые меры.

Напомним, центр создан Общественной палатой Тверской области и размещен в здании информационно-библиотечного центра Тверского государственного университета на Советской, 58. Здесь волонтеры за 15 автоматизированными рабочими местами ведут круглосуточное видеонаблюдение за избирательными участками, фиксируя ситуации, которые потенциально могли бы привести к различным нарушениям и передавая эти сведения в региональный общественный штаб по наблюдению за выборами для соответствующей правовой оценки. Также в центре установлена видеостена, на которой в онлайн-режиме одномоментно транслируется изображение с 48 избирательных участков. Технические возможности, предоставленные ПАО «Ростелеком», позволяют по обращениям граждан или наблюдателей с мест детально изучить тот или иной фрагмент видеопотока с 446 избирательных участков региона, на которых зарегистрировано более 80% всех избирателей Верхневолжья.

«Наша миссия – предупредить, не допустить нарушения, предотвратить возможность для любой провокации», – говорят волонтеры центра.

Возможность получить доступ к просмотру видеопотока была предоставлена всем 14 политическим партиям, которые выдвинули федеральные списки кандидатов, а также всем кандидатам по одномандатным избирательным округам, выдвинутым на выборы депутатов Государственной Думы. Кроме того, у федеральных партий есть право делегировать полномочия по видеонаблюдению своим региональным отделениям. Доступ к просмотру видеопотока также предоставлен участковым, территориальным избирательным комиссиям, избирательной комиссии Тверской области и региональному уполномоченному по правам человека.

Также все три дня голосования работала горячая линия Общественной палаты Тверской области. Обращения граждан, в основном, были связаны с уточнением информации о месте нахождения избирательных участков.

Работа Центра общественного видеонаблюдения за выборами продолжится до момента составления протоколов об итогах голосования и проведения итогового заседания всеми территориальными избирательными комиссиями Тверской области.