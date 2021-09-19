Жители районов Тверской области активно принимают участие в выборах

В Тверской области продолжается основной день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации, регионального Законодательного Собрания и Губернатора Тверской области, а также депутатов органов местного самоуправления. На избирательных участках во всех муниципальных образованиях региона голосуют как молодые люди, так и представители старшего поколения.

Участие в голосовании приняла преподаватель физики ржевской школы Екатерина Суслова – супруга финалиста вокального шоу талантов «Голос» Кирилла Суслова. Она отметила, что Кирилл не смог проголосовать в родном городе, но просил передать, что сердцем он всегда вместе с Ржевом.

«Я искренне болею за свой родной город, который дал нам с мужем путёвку в жизнь. Уверена: мы все, жители Ржева, – одна большая и сплочённая команда, и если мы станем сообща трудиться на общее благо, нам многое будет по плечу. И голосовать нужно обязательно всем вместе, – за стабильность, за поступательное развитие, за лучшее будущее», – отметила Екатерина.

22-летний житель Удомли Кирилл Щербаков считает, что молодое поколение должно активно участвовать в политической и социальной жизни своего региона.

«Я пришел на выборы, потому что мне небезразлично, как дальше будут жить и развиваться наш Удомельский округ, Тверская область и страна в целом. Сегодня я голосую за свое будущее», – сказал Кирилл Щербаков.

Ответственное отношение к будущему Верхневолжья проявляют жители региона зрелого возраста. Ветеран Великой Отечественной войны Вера Александровна Смирнова из Сандовского муниципального округа самостоятельно пришла на избирательный участок, где смогла проголосовать и лично подать пример тем, кто еще не успел принять участие в выборах.

А в Молоково на одном из избирательных участков свой голос за выбранных кандидатов отдала «ребенок войны» Антонина Петровна Русова. Она рассказала, что всю жизнь была активисткой, поэтому голосование для нее – это не только гражданская обязанность, но и личный ответственный выбор.

В этом году на выборах граждане голосуют в течение трёх дней. Жители Верхневолжья выбирают депутатов Государственной Думы РФ и регионального Законодательного Собрания, Губернатора Тверской области, в ряде муниципалитетов будут избраны депутаты представительных органов местного самоуправления.

На всех участках соблюдаются меры противоэпидемиологической безопасности. Каждый обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты как для членов избирательных комиссий, так и для участников выборов.

Пресс-служба Правительства Тверской области