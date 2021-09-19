Ветеран Великой Отечественной войны Спартак Сычев: считаю, что каждый из нас должен принять участие в формировании будущего региона

В Тверской области - завершающий день голосования. В этом году на избирательных участках используют беспрецедентную систему видеонаблюдения. Средства видеонаблюдения работают в беспрерывном трехдневном режиме – это уникальная выборная мировая практика.

Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Тверской области Спартак Андреевич Сычев во время голосования отметил, что выборы – это важнейшее событие, в ходе которого жители решают судьбу области и страны.

«В последние годы Тверская область активно развивается, ведется большая работа, которая обязательно должна быть продолжена. Считаю, что каждый из нас должен принять участие в формировании будущего региона и отдать свой голос за тех, кому мы доверяем принятие ключевых решений», – сказал Спартак Андреевич.

Сегодня на своем избирательном участке в школе №16 Твери проголосовала председатель тверской городской организации «Дети ВОВ» Ида Николаевна Рубо. Она отметила, что расположение участка в образовательных учреждениях является важной составляющей патриотического воспитания.

«Нынешние выборы - важный шаг на пути к внутренней стабильности области и страны. Как ребёнок войны я жду от избранных в Государственную Думу депутатов внимания к нашему поколению, нашей категории. Важно также фокусироваться на вопросах развития промышленности. Если новые назначенные лица возьмут из прошлого всё лучшее, к которому добавят и свои собственные свершения, то наш регион ждёт светлое будущее», – поделалась она.

В этом году на выборах граждане голосуют в течение трёх дней. Жители Верхневолжья выбирают депутатов Государственной Думы РФ и регионального Законодательного Собрания, Губернатора Тверской области, в ряде муниципалитетов будут избраны депутаты представительных органов местного самоуправления.

На всех участках соблюдаются меры противоэпидемиологической безопасности. Каждый обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты как для членов избирательных комиссий, так и для участников выборов.

Пресс-служба Правительства Тверской области