Главный врач Центра им. В.П. Аваева Каринэ Конюхова: голосую за тех людей, которых знаю, вижу их реальные дела и результаты работы

19 сентября в Тверской области продолжается голосование на выборах федерального, регионального и муниципального уровней. Граждане выбирают депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва, регионального Законодательного Собрания седьмого созыва и Губернатора Тверской области, а также почти 200 депутатов представительных органов местного самоуправления.

«Голосовать надо всегда в обязательном порядке. Считаю, что это наш долг. Мы живём в этом городе, в этой области, в этой стране. И должны влиять на то, как развивается жизнь», - подчеркнула директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина, которая в основной день голосования пришла на избирательный участок.

На территории региона открыто 1150 избирательных участков и 22 временных избирательных участка. Они работают с 8:00 до 20:00.

К работе на избирательных участках привлечены волонтёры. Например, они помогают избирателям сориентироваться в помещениях для голосования, а гражданам старшего возраста - подняться по ступенькам. Как рассказала ректор Тверского государственного университета Людмила Скаковская, которая сегодня тоже сделала свой выбор, к этой работе привлечено более 1000 студентов вуза.

«Я сегодня голосовала за стабильность, которая в наше время очень важна. И, конечно, за развитие. Тверская область преображается с каждым годом. За примером далеко ходить не надо: посмотрите на корпус ТвГУ на улице Советской. Само здание построено еще в XIX веке, но внутри это самый современный корпус, которому могут позавидовать даже столичные вузы. Власти заботятся об образовании ребят, за что мы им очень благодарны», - подчеркнула Людмила Скаковская.

В этом году принять участие в голосовании могут более 1 миллиона жителей Верхневолжья, из которых впервые голосующие – свыше 14 200 человек.

«Выборы сочетают в себе мои права и мои обязанности. Я избираю вариант своей жизни на ближайшие пять лет. Голосую за тех людей, которых знаю, с которыми по жизни встречаюсь, вижу их реальные дела и результаты работы. Я сделала осознанный выбор и уверена, что это поможет нам жить лучше», - сказала Каринэ Конюхова, главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева.

По состоянию на 12.00 на выборах депутатов Государственной Думы России проголосовали 29,03%, или 299 584 избирателя. На выборах Губернатора Тверской области явка составила 28,46 %, или 293 794 избирателя; на выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской области проголосовали 28,44% (293 625 проголосовавших избирателей региона).

19 сентября – итоговый, завершающий день трехдневного голосования. Избирательные участки будут закрыты в 20.00, после чего начнется и всю ночь будет вестись подсчет голосов избирателей на выборах всех уровней. Первые предварительные результаты станут известны в понедельник, 20 сентября.

В избирательной комиссии Тверской области действует Информационный центр, куда в оперативном режиме поступает информация о ходе голосования.

На всех участках соблюдаются меры противоэпидемиологической безопасности. Каждый обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты как для членов избирательных комиссий, так и для участников выборов.

В этом году на избирательных участках используют беспрецедентную систему видеонаблюдения. Средства видеонаблюдения работают в беспрерывном трехдневном режиме – это уникальная выборная мировая практика.

Пресс-служба Правительства Тверской области