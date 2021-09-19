Игорь Руденя, Владимир Васильев и Юлия Саранова проинспектировали ход работ по благоустройству набережной реки Волга в Конаково

19 сентября Губернатор Игорь Руденя, советник Президента России Владимир Васильев и руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова проинспектировали ход работ по благоустройству набережной реки Волги в Конаково.

Проект в 2020 году вошел в число победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Набережная реки Волги в Конаково – одно из трёх главных общественных пространств города для проведения мероприятий и праздников. Ключевая задача проекта - максимально сохранить природный ландшафт, сделав при этом территорию функциональной и привлекательной для местных жителей и гостей города.

«Программа благоустройства общественных пространств была инициирована нашими гражданами и поддержана Президентом страны. Мы видим, как идёт активная работа, и я уверен, что это место должно стать одним из самых любимых у жителей Конаково, гостей, которые сюда приезжают. Здесь очень красивая природа, то редкое место, где в городской черте растут вековые сосны. В сочетании с Волгой это даёт настоящее понимание, что такое Тверская область, что такое Центральная Россия», - сказал Игорь Руденя.

«Мы улучшаем качество жизни не только определенного круга людей – жителей Конаково, но и тех, кто приезжает сюда на работу или в гости, для туристов. Жители чувствуют положительные изменения не на словах, а на деле», - подчеркнул Владимир Васильев.

Проектом предусмотрено создание семейной, парковой, спортивной и сценической зон. Обустраиваются пешеходные и велодорожки, в ближайшее время будет установлено 100 малых архитектурных форм (парковых скамеек, урн и др.), оборудовано освещение и видеонаблюдение. В настоящее время готовность объекта составляет 80%.

«Уже сейчас жители города приходят сюда семьями, проводят здесь время. Считаю, что это среда, которая формирует атмосферу комфорта, дружелюбия. Здесь точно будут собираться семьи, молодежь, чтобы заниматься спортом, общаться и видеть, что они живут в таком красивом, вдохновляющем месте», - отметила Юлия Саранова.

«С нетерпением ждем открытия набережной. Приходим каждый день смотреть, как идут строительные работы. Это будет не только место, где можно погулять с детьми, но и новая достопримечательность в городе», - сказала жительница Конаково Ольга Черникова.

В 2020 году Верхневолжье стало одним из регионов-лидеров среди субъектов Российской Федерации по числу проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Работы ведутся в шести городах: Конаково, Бежецке, Калязине, Осташкове, Нелидово и Торопце.

В 2021 году победителями конкурса признаны ещё пять городов Тверской области: Кашин, Кимры, Удомля, Вышний Волочёк и Ржев.

Пресс-служба Правительства Тверской области