Тверская спортсменка Наталья Непряева одержала победу на чемпионате мира по лыжероллерам

Президент Федерации лыжных гонок Тверской области Наталья Непряева одержала победу в командном спринте (2 по 6,5 км) на чемпионате мира по лыжероллерам в итальянском городе Валь-ди-Фьемме. Вместе с партнёршей по команде Анной Грухвиной они проехали дистанцию за 25 минут 38,2 секунды. Высокий спортивный результат отметил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваше триумфальное выступление стало замечательным подарком для всех тверских болельщиков. В командном спринте свободным стилем Вы вместе с напарницей вновь показали высочайшее мастерство и силу воли. Уверен, что Вы еще не раз подтвердите свой успех в новом сезоне на самых важных стартах планеты», - отметил Игорь Руденя в телеграмме, направленной спортсменке.

Наталья Непряева - одна из самых успешных российских лыжниц, является бронзовым призером XXIII Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, награждена знаком «За заслуги в развитии Тверской области».

Пресс-служба Правительства Тверской области