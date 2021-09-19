Губернатор Игорь Руденя проголосовал на избирательном участке в школе №14 Твери

19 сентября Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в голосовании на избирательном участке №1028 в школе №14 города Твери.

«Готовность Тверской области к голосованию высокая, обстановка на избирательных участках спокойная. Люди приходят с хорошим настроением, работают буфеты, обеспечены все меры безопасности – выдаются маски, средства для обработки рук. Но самое главное – доброжелательная атмосфера, которую создают наблюдатели, члены комиссий и сами избиратели. Очень важно, что голосовать приходят семьями, с детьми, участвуют люди всех возрастов», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: сегодняшнее голосование – это вклад в стабильность на предстоящие пять лет.

«Уверен, мы все отдадим свои голоса за стабильное будущее нашей страны, за сильное, суверенное, динамично развивающееся государство. Мы голосуем за сильную страну, уверенное будущее и будущее наших детей. Убежден, что никто не останется в стороне. Хочу поблагодарить жителей региона за то, что они активно приходят проголосовать», – отметил Игорь Руденя.

Поделиться воспоминаниями о первом в жизни главы региона голосовании Игоря Руденю попросила корреспондент школьной телестудии, ученица 9 класса Елизавета Ионица.

«Считаю, нужно голосовать за людей, которые работают и выполняют свои обязательства. Помню, когда я голосовал еще в Москве, один из кандидатов был директором завода. Я сам работал на этом предприятии. И у этого человека был огромный авторитет. После голосования было вдохновение, потому что тогда я внес свой вклад в развитие страны», – рассказал Губернатор.

Сегодня, 19 сентября – основной день голосования на выборах федерального, регионального и муниципального уровней. На территории региона открыто 1150 избирательных участков и 22 временных избирательных участка. Они работают с 8:00 до 20:00. После их закрытия в комиссиях начнется подсчет голосов избирателей.

В этом году принять участие в голосовании могут более 1 миллиона жителей Верхневолжья, из которых впервые голосующие – свыше 14 200 человек.

Граждане выбирают депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва, регионального Законодательного Собрания седьмого созыва и Губернатора Тверской области, а также почти 200 депутатов представительных органов местного самоуправления.

В этом году голосование проводится в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. По информации областного избиркома, голосование 17 и 18 сентября прошло в штатном режиме.

Ход голосования на территории Тверской области контролируют наблюдатели. В избирательной комиссии Тверской области действует Информационный центр, куда в оперативном режиме поступает информация о ходе голосования.

На всех участках соблюдаются меры противоэпидемиологической безопасности. Каждый обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты как для членов избирательных комиссий, так и для участников выборов.

В этом году на избирательных участках используют беспрецедентную систему видеонаблюдения. Средства видеонаблюдения работают в беспрерывном трехдневном режиме – это уникальная выборная мировая практика.

Пресс-служба Правительства Тверской области