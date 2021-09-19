Заслуженный артист России Андрей Иванов: «Если выбор есть, нужно всегда его делать»

Ведущий артист Тверского театра юного зрителя, Заслуженный артист России Андрей Иванов принял участие в голосовании и советует всем жителям Верхневолжья воспользоваться своим правом на выбор.

«Голосовать надо обязательно. Если есть выбор, нужно всегда его делать. Сложнее, когда выбора нет. У каждого свои жизненные приоритеты. Нужно чувствовать жизнь, понимать ее. Участие в выборах – это моя гражданская обязанность. Сидеть в стороне и наблюдать, как что-то происходит, – это неправильное решение», – считает Андрей Иванов.

Напомним, сегодня, 19 сентября, последний, третий, день голосования. В Тверской области проходят выборы губернатора, депутатов Государственной Думы и регионального Законодательного Собрания. В ряде муниципалитетов определяются составы представительных органов местного самоуправления. Все избирательные участки будут открыты до 20:00. Затем начнется подсчет голосов избирателей.

Трехдневный формат голосования был определен для того, чтобы в интересах эпидемиологической безопасности развести потоки граждан на избирательных участках. Многие жители Верхневолжья позитивно оценили такое решение, так как появилось больше возможностей выделить время и для домашних дел, и для посещения избирательного участка.