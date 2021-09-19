19 сентября - День работников лесного хозяйства.

Ежегодно в каждое третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают люди очень важной и нелегкой профессии – работники лесного хозяйства.

Из истории известно, что государственная опека лесов началась в 1798 году, а послужил этому указ Императора Павла I от 26 мая. Он повелел учредить особый Департамент по лесным делам. С тех пор прошло более двухсот лет, а наша страна по-прежнему занимает одно из первых мест по лесистости в мире.

На сегодняшний день главным органом лесного хозяйства является Федеральное Агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), а в Тверской области – Министерство лесного хозяйства. Территорию государственного лесного фонда Калининского и Конаковского районов обслуживает ГКУ «Тверское лесничество Тверской области» всех этих людей объединяет любовь к лесу и своей профессии.

День работников леса – это праздник людей, жизнь которых связана с охраной и приумножением лесных богатств нашей страны, с заготовкой и переработкой древесины.

Лес – наше самое большое природное богатство, залог экологической безопасности, приоритетная составляющая народнохозяйственного комплекса и основа экономической стабильности страны. Лес в России – это бесценный дар природы и величайшее национальное достояние, источник духовного и эмоционального потенциала нации, ее здоровья.

Важнейшими задачами работников лесного хозяйства раньше и по сей день являются – рациональное использование древесины, воспроизводство лесов на гарях и вырубках, охрана лесных массивов от вредных организмов и болезней, предотвращение лесных пожаров и нарушения лесного законодательства.

В настоящее время перед нами стоят непростые задачи по повышению эффективности лесной отрасли. Обеспечить защиту и восстановление лесов мы в состоянии только общими усилиями.

В народе всех работников лесного хозяйства зачастую называют лесниками, хотя в системе лесного хозяйства помимо непосредственно работников лесничеств трудятся и лесоустроители, и лесные пожарные, и работники лесной науки и многие другие. Сегодня хочется всех работников лесного хозяйства, а также бывших работников ныне находящихся на заслуженном отдыхе поздравить с профессиональным праздником и пожелать самого крепкого здоровья, процветания, доброты в душе, семейного счастья, стабильного материального заработка, всех благ и пусть всегда зеленеет лес.

Начальник Конаковский отдел лесного хозяйства В.Е Давыдов

ГКУ «Тверское лесничество Тверской области»