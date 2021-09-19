19 сентября – основной день голосования на федеральных, региональных и муниципальных выборах

19 сентября – основной день голосования на выборах федерального, регионального и муниципального уровней. На территории региона открыто 1150 избирательных участков и 22 временных избирательных участка. Они работают с 8:00 до 20:00. После их закрытия в комиссиях начнется подсчет голосов избирателей.

В этом году принять участие в голосовании могут более 1 миллиона жителей Верхневолжья, из которых впервые голосующие – свыше 14 200 человек.

Граждане выбирают депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва, регионального Законодательного Собрания седьмого созыва и Губернатора Тверской области, а также почти 200 депутатов представительных органов местного самоуправления.

Голосование проводится в течении трех дней, с 17 по 19 сентября.

По итогам второго дня на момент закрытия избирательных участков на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проголосовало 24,76 % избирателей, на выборах Губернатора Тверской области – 24,31%, депутатов Законодательного Собрания Тверской области – 24,3%.

По информации областного избиркома, голосование 17 и 18 сентября прошло в штатном режиме.

Ход голосования на территории Тверской области контролируют наблюдатели. В избирательной комиссии Тверской области действует Информационный центр, куда в оперативном режиме поступает информация о ходе голосования.

Каждый избиратель, приходя голосовать, получает для заполнения сразу пять избирательных бюллетеней. Там, где идет голосование еще и на муниципальных выборах, избирательных бюллетеней – шесть.

Вчера членами участковых избирательных комиссий полностью завершена процедура организации голосования в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Доступным остается голосование на дому, при этом заявление о своем намерении проголосовать на дому нужно успеть подать до 14.00 19 сентября.

На всех участках соблюдаются меры противоэпидемиологической безопасности. Каждый обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты как для членов избирательных комиссий, так и для участников выборов.

В этом году на избирательных участках используют беспрецедентную систему видеонаблюдения. Средства видеонаблюдения работают в беспрерывном трехдневном режиме – это уникальная выборная мировая практика.

Пресс-служба Правительства Тверской области