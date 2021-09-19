Игорь Руденя отметил вклад работников леса и лесоперерабатывающей промышленности в сохранение природы и эффективное использование ресурсов Верхневолжья

19 сентября отмечается День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Губернатор Игорь Руденя поблагодарил специалистов и ветеранов отрасли за вклад в сохранение лесных богатств Верхневолжья, эффективное использование ресурсов.

«Тверскую область неслучайно называют легкими Центральной России. По площади лесов наш регион занимает первое место в ЦФО. Сегодня Верхневолжье благодаря участию в национальном проекте «Экология» входит в число субъектов-лидеров в сфере лесовосстановления. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в Тверской области реализуются комплексные меры по развитию глубокой переработки древесины, внедрению дистанционного мониторинга для защиты лесов от пожаров и борьбы с незаконными рубками. Эта работа направлена на создание в отрасли новых предприятий и рабочих мест, расширение и модернизацию существующих производств, рост региональной экономики в целом», – отметил Игорь Руденя.

По итогам 9 месяцев 2021 года Тверская область вышла на первое место по лесовосстановлению. Всего с начала года в регионе оно проведено на более 12,7 тыс. га. Также ведется оснащение специализированных организаций лесопожарной и лесохозяйственной техникой. В 2019-2021 годах закуплено 353 машины.

Регион активизирует работу по расширению лесного фонда за счет неиспользуемых земель, покрытых лесом. Так, в 2020-2021 годах в лесфонд включено 44 тыс. га заросших сельхозучастков.

Особое внимание уделяется вопросам развития лесопромышленного комплекса.

В непростых условиях прошлого года Правительством Тверской области были приняты специальные меры по поддержке отрасли. Одна из них – об отсрочке арендных платежей в областной бюджет. На 2021 год также были перенесены сроки невыполненных в 2020 году лесохозяйственных работ, при этом отменены штрафные санкции.

Эти и другие решения позволили лесопромышленным предприятиям Тверской области сохранить свои производства и трудовые коллективы, реализовать запланированные инвестиционные проекты, обеспечить развитие на перспективу. В 2021 году уже зафиксирован рост выручки предприятий леспрома. Ежегодно лесной комплекс Тверской области производит продукции на 15 млрд рублей, что приносит более 1 млрд рублей в бюджет региона.

Среди приоритетных направлений ЛПК – внедрение новых финансовых инструментов поддержки. Производства могут получить на обновление основных фондов льготные займы до 50 млн рублей под 1,5 % годовых сроком до 5 лет. Также предприятиям предоставляются субсидии на возмещение части процентов по кредитам при реализации инвестпроектов.

До конца 2021 года планируется организовать первые открытые торги на право заключения договоров аренды для заготовки древесины через конкурсную процедуру. Принять участие в этих торгах смогут предприятия, имеющие собственные мощности по переработке леса.

Пресс-служба Правительства Тверской области