Для Калязинской библиотеки после обращения сотрудников к Губернатору Игорю Рудене приобретен новый автомобиль

Для Калязинской районной библиотеки в Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени приобретен новый автомобиль. С просьбой обновить транспорт в учреждении к главе региона в июле 2021 года обратилась методист учреждения Наталья Егорова на личном приеме граждан.

Наталья Егорова рассказала Губернатору, что машину, прикрепленную к учреждению, приходилось часто ремонтировать. При этом транспорт очень востребован – на нем в учреждение доставляют новую литературу из других городов.

Игорь Руденя по итогам приема поручил ответственным областным ведомствам рассмотреть возможность обновления транспорта.

Калязинская районная библиотека носит имя Александра Макарова, известного литературного критика, уроженца Калязина. Сегодня это старейшая калязинская библиотека – ей уже более 100 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области