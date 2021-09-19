В Тверской области прошел второй день голосования на федеральных, региональных и муниципальных выборах

В Тверской области завершился второй день голосования на выборах федерального, регионального и муниципального уровней. На момент закрытия избирательных участков на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проголосовало 24,76 % избирателей, на выборах Губернатора Тверской области – 24,31%, депутатов Законодательного Собрания Тверской области – 24,3%.

По информации областного избиркома, день голосования 18 сентября прошел в штатном режиме.

Ход голосования на территории Тверской области по-прежнему контролируют наблюдатели. В избирательной комиссии Тверской области действует Информационный центр, куда в оперативном режиме поступает информация о ходе голосования.

Каждый избиратель, приходя голосовать, получает для заполнения сразу пять избирательных бюллетеней. Там, где идет голосование еще и на муниципальных выборах, избирательных бюллетеней – шесть.

Сегодня членами участковых избирательных комиссий полностью завершена процедура организации голосования в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Для того, чтобы успеть проголосовать, у избирателей остался один день – Единый день голосования, 19 сентября 2021 года. Завтра с 8.00 для избирателей Тверской области по-прежнему будут открыты двери всех избирательных участков, после 20.00 в комиссиях начнется подсчет голосов избирателей.

По-прежнему доступным остается и голосование на дому, при этом заявление о своем намерении проголосовать на дому нужно успеть подать до 14.00 19 сентября 2021 года.

На всех участках соблюдаются меры противоэпидемиологической безопасности. Каждый обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты как для членов избирательных комиссий, так и для участников выборов.

В этом году на избирательных участках используют беспрецедентную систему видеонаблюдения. Средства видеонаблюдения работают в беспрерывном трехдневном режиме – это уникальная выборная мировая практика.

Пресс-служба Правительства Тверской области