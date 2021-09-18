Второй день голосования в Тверской области прошел в праздничной атмосфере и без нарушений

Завершился второй из трех дней голосования, в ходе которого жители Верхневолжья выбирают губернатора, депутатов Государственной Думы и регионального Законодательного Собрания, а в ряде муниципальных образований – определяют еще и состав представительных органов местного самоуправления.

С точки зрения активности избирателей субботний день прошел ровно. В утренние часы на избирательных участках было не очень многолюдно, но к обеду и ближе к вечеру, справившись с домашними делами, люди потянулись к школам, колледжам, домам культуры, где размещены участки. В этом и есть преимущество трехдневного голосования: каждый может выбрать наиболее подходящее для себя время, чтобы реализовать свое избирательное право.

В созданном Общественной палатой Тверской области Центре общественного видеонаблюдения за выборами, где в круглосуточном режиме фиксируется ход голосования на 446 участках (там могут проголосовать порядка 80% от всех избирателей Верхневолжья), сообщили, что каких-либо серьезных нарушений обнаружено не было ни в первый день голосования, ни во второй.

«Мы внимательно следим за каждым участком. В случае каких-то сомнений пересматриваем эпизоды и вместе с юристами, которые работают в нашем центре, даем правовую оценку. По итогам двух дней наблюдения нарушений не зафиксировано», – сообщил руководитель регионального Центра общественного наблюдения за выборами Герман Кичатов.

В течение дня ознакомиться с работой центра и принять участие в видеонаблюдении приходили представители нескольких политических партий и отдельных кандидатов. Жалоб и заявлений от них не поступало. Как не было и тревожных сообщений на телефоны горячей линии (телефонный номер для звонков из Твери – (4822) 33 33 33, из Тверской области - 8 800 302 64 49). Люди звонили лишь для получения справочной информации о месте нахождения того или иного избирательного участка и графике его работы.

Член Общественной палаты Тверской области Галина Лапушинская, руководившая программой подготовки общественных наблюдателей за выборами в регионе, также отмечает высокий уровень гражданского контроля за ходом голосования.

«Я сегодня голосовала на избирательном участке рядом с Институтом экономики и управления Тверского госуниверситета и увидела в числе наблюдателей свою студентку. Конечно, не удержалась и расспросила ее о том, как идет наблюдение. Видела ли она опечатанные ящики с бюллетенями, в том числе, переносные для выездного голосования? На этот и другие вопросы получила утвердительные ответы. Считаю, что созданы все условия для доверия как к самим выборам, так и к их результатам», – отметила Галина Лапушинская.

На пяти избирательных участках сегодня побывала и член Общественной палаты Тверской области, доцент кафедры государственного управления Тверского госуниверситета Марина Цуркан. На одном из участков она проголосовала.

«Работа на участках идёт в штатном режиме, присутствуют наблюдатели от партий и наблюдатели, направленные региональной Общественной палатой. Везде ведется видеонаблюдение. Замечаний и жалоб поступало», – прокомментировала Марина Цуркан.

Она также отметила праздничную атмосферу на избирательных участках: «Настроение хорошее у всех, на улице играла музыка».

Завтра, 19 сентября, последний день выборов-2021. Ожидается, что в воскресный день, наиболее привычный для голосования, на участках будет снова много избирателей. Важно, чтобы граждане сделали свой выбор, потому что уже с 20 сентября Тверская область начнет жить в новом политическом цикле, с новыми проектами, задачами и стратегией развития на ближайшие пять лет.