В Тверской области продолжается второй день голосования

Жители муниципалитетов Тверской области продолжают приходить на свои избирательные участки во второй день голосования. Для кого-то этот день становится незабываемым – в Спирово сотым избирателем на участке №829 стала Ксения Кузнецова, которая в этот день отмечает день рождения. Члены комиссии поздравили именинницу и пожелали, чтобы все её мечты и желания воплотились в жизнь

Праздничную обстановку на участках привносят и сами избиратели. Валентина Маркова из деревни Бережки Сонковского района пришла на выборы в карельском костюме.

«Я свой выбор сделала и считаю голосование значимым событием. Мы выбираем свой путь, по которому будет двигаться наша страна, район и регион в ближайшие пять лет. Во мне течет карельская кровь, поэтому сегодня я в национальном костюме», – поделилась она.

Свой голос в этот день отдала и активист ветеранского движения из Бельского района Мария Михайловна Боженко.

«Все на участке организовано для свободного, удобного голосования. Есть специально оборудованное место с ширмой для тайного голосования и стулом, на который можно присесть и, не торопясь, сделать отметку в бюллетенях. Я голосую за свою партию и своих кандидатов, за стабильность и развитие Тверской области и Бельского района», – рассказала Мария Боженко.

Вместе с ней на избирательный участок прямо со своего огорода пришла Светлана Персидская, для которой сентябрь важен не только выборами, но и сбором урожая.

Избиратель вправе проголосовать и у себя дома, для этого нужно только письменно или устно уведомить участковую комиссию и согласовать удобное время голосования. Члены УИК и наблюдатели придут на дом с переносным ящиком для голосования.

Этим правом воспользовалась, в частности, жительница Бельского района Светлана Смирнова, которая встретила членов комиссии не одна, а со своим четвероногим другом йоркширским терьером Никой.

Пресс-служба Правительства Тверской области