В Вышнем Волочке открылся новый филиал МФЦ

В Вышнем Волочке Тверской области начал работу филиал Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. В городе это второй офис, где можно получить более трехсот государственных и муниципальных услуг. Строительство филиала началось всего несколько месяцев назад по поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени.

В Тверской области реализуется комплексная программа улучшения качества работы многофункциональных центров.

«Необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области», – поставил задачу Губернатор Игорь Руденя.

Новый офис МФЦ расположен на улице Горького. В филиале будет функционировать три окна для приема граждан, терминал для электронной записи, детский уголок, санитарные комнаты, в том числе для маломобильных граждан.

В открытом филиале впервые в регионе начнет работать новая услуга МФЦ – регистрация транспортных средств. Для этого предусмотрена специальная смотровая площадка.

Ранее в августе 2021 года новые филиалы МФЦ были открыты в городах Белый и Красный Холм, посёлке Молоково и селе Лесное, а в сентябре в посёлке городского типа Фирово.

Всего в 2021 году предусмотрено открытие 7 филиалов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в тех районах, где их ранее не было. Совсем скоро откроются филиалы в Пеновском муниципальном округе и Сонковском районе.

В Тверской области в этом году расширен перечень услуг, предоставляемых в МФЦ. Добавились услуги Главархитектуры, Фонда капитального ремонта, ЗАГСа и другие. С июля у жителей региона появилась возможность подать через МФЦ заявку на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования.

Кроме того, в Твери, Калининском районе и Андреапольском муниципальном округе будет запущен пилотный проект по оказанию услуг МФЦ на дому.

В целом ожидается, что объем услуг, оказанных населению в многофункциональных центрах, в 2021 году вырастет до 900 тысяч. Для сравнения – в 2020 году оказано 720 тысяч государственных и муниципальных услуг.

Пресс-служба Правительства Тверской области