Ветеран Великой Отечественной войны Ашот Оганесов: Сегодня очень важно отдать свой голос за тех, кто работает для будущего страны

В Тверской области активными участниками выборов традиционно являются представители старшего поколения. 18 сентября свой голос на дому отдал ветеран Великой Отечественной войны Ашот Смбатович Оганесов.

«Сегодня очень важно принять участие в голосовании – отдать свой голос за тех, кто работает для будущего страны. Я живу здесь немало лет и очень хочу, чтобы в России было хорошо. Мы должны мирно жить, делать все, чтобы люди жили в достатке, хранили свои семейные и дружеские взаимоотношения и делали все, что было бы полезно и правильно - для себя

и для страны», – рассказал Ашот Смбатович.

В этом году голосование проводится в течение трёх дней, с 17 по 19 сентября. Как отмечают жители Тверской области, такая процедура очень удобна: есть возможность построить личные планы и при этом успеть проголосовать.

«Удобно, что организовано трёхдневное голосование. Иногда по объективным причинам не можешь прийти на избирательный участок. Например, у спортсменов могут быть тренировочные сборы, - отметил Антон Федулов, спортсмен-инструктор, многократный призер чемпионатов и кубков России по гребле на байдарках и каноэ лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. - Я гражданин своей страны, живу в этом городе и не ищу причины не прийти на выборы. Важна гражданская позиция. Делая свой выбор, я рукодствовался поступками тех людей, кто себя уже проявил».

Жители Верхневолжья выбирают депутатов Государственной Думы РФ и регионального Законодательного Собрания, Губернатора Тверской области. Такие выборы проходят в регионе раз в пять лет.

«От нынешних выборов я жду социальных улучшений. Надеюсь, что в Тверской области станет ещё больше новых рабочих мест для местных жителей с хорошей зарплатой», - сказал Павел Павлов, водитель ООО «Транспорт Верхневолжья».

В ряде муниципалитетов также избирают депутатов представительных органов местного самоуправления.

Всего на территории региона открыто 1150 избирательных участков и 22 временных избирательных участка. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

Предусмотрено выездное голосование для граждан, проживающих в удаленных и труднодоступных населенных пунктах. Также обеспечена возможность голосования на дому для тех, кому сложно прийти на избирательные участки.

Дистанционное электронное голосование на выборах 17, 18 и 19 сентября в Тверской области не применяется.

В этом году на избирательных участках используют беспрецедентную систему видеонаблюдения. Средства видеонаблюдения работают в беспрерывном трехдневном режиме – это уникальная выборная мировая практика.

В Твери также создан Центр общественного видеонаблюдения. В режиме реального времени здесь консолидируется информация о ходе голосования и подведении итогов.

Пресс-служба Правительства Тверской области