Игорь Руденя передал настоятелю Армянской православной апостольской церкви частичку мощей святого Григория

18 сентября Губернатор Игорь Руденя посетил Армянскую православную апостольскую церковь «Сурб Арутюн» (Святого Воскресения) в городе Твери. Глава региона передал настоятелю церкви Аршаку Назаряну частичку мощей святого Григория, просветителя Великой Армении.

Церковь была построена в 2016 году. Для ее возведения использовался привезенный из Армении красный туф. При храмовом комплексе действует духовно-просветительский центр, где обучается 80 воспитанников.

Губернатор ознакомился с работой центра и пообщался с его учениками. Здесь проходит обучение детей армянскому языку, литературе и истории, вязанию, игре в шахматы, рисованию. Главе региона была представлена выставка рисунков. Игорь Руденя предложил разместить в школе портреты известных представителей армянского народа, которые проживают в Тверской области и вносят вклад в развитие региона.

Среди выдающихся представителей армянской диаспоры в Твери - участник Великой Отечественной войны Ашот Смбатович Оганесов, который сегодня принимает активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Пресс-служба Правительства Тверской области