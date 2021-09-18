Лидер тверских волонтеров Юлия Саранова проголосовала вместе с семьей – папой, мамой и братом

Во второй день голосования на избирательный участок №878 в школу №40 в Твери вместе с семьей пришла проголосовать руководитель добровольческого движения «МыВместе» Юлия Саранова. Лидер тверских волонтеров подчеркнула важность выборов:

- Когда мы голосуем, мы становимся частью тех проектов, которые потом воплощают в жизнь выбранные нами депутаты, руководители регионов. А когда сидим, сложа руки - становимся частью того, что не произошло. Только сообща мы можем скоординировать свои усилия и двигаться дальше. Мне хочется, чтобы как можно больше людей стали участниками тех важных добрых дел, которые у нас впереди. Чтобы граждане могли сказать: «я проголосовал на выборах и, тем самым внес свой вклад в восстановление Речного вокзала», например. Или – в разработку новой программы для детей, новой программы реконструкции школ, или еще чего-то. Это бесценно и делает нас одной большой дружной страной, - сказала руководитель движения «МыВместе».

Юлия Саранова пришла на избирательный участок вместе с папой Владимиром Николаевичем, мамой Ольгой Викторовной и братом Дмитрием. Юлия поблагодарила семью за поддержку:

- Я очень благодарна своим близким за то, что они поддерживают меня всю мою жизнь. Как выражается любовь семьи? Это не только слова. Мама готовит вкусную еду, чтобы я набиралась сил. Брат всегда поддержит, скажет: «никого не слушай, иди вперед!». Папа переживает, чтобы меня никто не обидел. У нас очень хорошая семья! – поделилась Юлия Саранова.

Брат Юлии Дмитрий, сотрудник МЧС, к выборам относится очень ответственно:

- Выборы - это очень важно. Мы голосуем за тех людей, которые станут нашей опорой. От того, кого мы выберем, зависит наша дальнейшая жизнь. Участие в голосовании говорит о наличии у нас гражданской позиции, о том, что происходящее в стране, в родном регионе нам не безразлично.

Юлия Саранова известна в Тверской области благодаря своим волонтерским проектам. В пандемию коронавируса по ее инициативе в регионе была организована доставка средств защиты медикам и продуктовых наборов всем нуждающимся.

Еще одна громкая инициатива Юлии Сарановой – сбор подписей под обращением в Минкульт РФ с просьбой начать в Твери восстановление Речного вокзала. Дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки, и сегодня уже можно сказать, что в фундамент будущего Речного заложен первый камень.

Также Юлия Саранова занимается решением вопроса об организации детского оздоровительного отдыха. Она призвала начать реновацию загородных лагерей, идея нашла отклик у представителей власти.

В ходе недавнего консилиума с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, глава тверских волонтеров озвучила проблему разрыва в доходах между медиками в регионах и столице. По мнению Юлии Сарановой, необходимо выровнять тарифную сетку. Также она предложила расширить программу «Земский доктор». В числе недавно реализованных инициатив Юлии Сарановой - установка остановочного павильона на Октябрьском проспекте в Твери.

В Тверской области 18 сентября – второй день трехдневного голосования. Как отмечают голосующие, такая процедура очень удобна. У жителей региона есть возможность построить свои личные планы таким образом, чтобы успеть справиться с домашними делами и проголосовать за свое будущее без спешки, с хорошим настроением. Для этого на избирательных участках области создана праздничная атмосфера, люди приходят на них семьями.

Такие большие выборы, когда мы избираем Губернатора Тверской области, депутатов Государственной Думы РФ и регионального Законодательного Собрания седьмого созыва проходят в регионе один раз в пять лет. Именно поэтому так важно прийти на участки и проголосовать – от этого зависит наша жизнь на ближайшую пятилетку.

В выборах принимают участие представители различных политических партий, на выборах в Госдуму в избирательном бюллетене их 14, на выборах в Законодательное собрание региона – восемь.

По итогам первого дня на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проголосовало 13,87% избирателей, на выборах Губернатора Тверской области и депутатов Законодательного Собрания Тверской области электоральная активность избирателей также превысила 13,5%.

По информации областного избиркома, первый день голосования 17 сентября прошел в штатном режиме. За ходом выборов на территории Тверской области следили свыше 1600 наблюдателей от кандидатов и политических партий, общественных наблюдателей. В центре общественного наблюдения велась прямая трансляция с 446 избирательных участков и 45 территориальных избирательных комиссий.

На всех участках соблюдаются меры противоэпидемиологической безопасности. Ведется бесконтактная термометрия. Каждый избирательный участок обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты как для членов избирательных комиссий, так и для участников выборов.

Дистанционное электронное голосование на выборах 17, 18 и 19 сентября в Тверской области не применяется.

В этом году на избирательных участках используют беспрецедентную систему видеонаблюдения. Средства видеонаблюдения работают в беспрерывном трехдневном режиме – это уникальная выборная мировая практика. В Твери также создан Центр общественного видеонаблюдения. В режиме реального времени здесь консолидируется информация о ходе голосования.