Музыкантов из Тверской области приглашают к участию во всероссийском конкурсе

19 сентября завершится приём заявок для участия во Всероссийском музыкальном конкурсе «Громче». В конкурсном отборе могут принять участие жители Тверской области - сольные исполнители или представители группы до 4 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Принимаются песни собственного сочинения или кавер-версии.

Участие в данном мероприятии поможет музыкантам привлечь своим творчеством внимание к уникальной культуре родного региона на федеральном уровне.

Конкурс организован Центром поддержки молодёжных творческих инициатив и направлен на раскрытие созидательного потенциала культурного многообразия страны, сохранения истории, музыкального искусства с помощью адаптации народной музыки к современному формату.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте АИС «Молодежь России», выбрать в разделе «мероприятия» «Всероссийский конкурс авторов и молодых исполнителей», заполнить анкету участника и отправить заявку, прикрепив ссылку для просмотра видеоролика конкурсной работы.

Пресс-служба Правительства Тверской области