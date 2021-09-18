Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 сентября 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 199 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 57 406 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 24 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 385 174 человека, за последние сутки – 998 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 032 768, в том числе за последние сутки их проведено 3522.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 64 138 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 606 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 21 897
Конаковский район 4891
Ржев 3577
Вышневолоцкий городской округ 2870
Калининский район 2859
Кимры 2225
Торжок 2088
Кашинский городской округ 1631
Бологовский район 1381
Калязинский район 1369
Осташковский городской округ 1362
Бежецкий район 1344
Старицкий район 1309
Нелидовский городской округ 1204
Лихославльский район 1190
Максатихинский район 945
Торопецкий район 898
Западнодвинский муниципальный округ 863
Весьегонский муниципальный округ 842
Оленинский муниципальный округ 770
Рамешковский район 707
Торжокский район 671
Кувшиновский район 662
Зубцовский район 613
Андреапольский муниципальный округ 601
Спировский район 544
Ржевский район 528
Селижаровский муниципальный округ 514
Кимрский район 436
Сонковский район 422
ЗАТО Озёрный 411
Кесовогорский район 371
Краснохолмский муниципальный округ 336
Сандовский муниципальный округ 308
Пеновский муниципальный округ 306
Фировский район 298
Бельский район 298
Лесной муниципальный округ 214
Молоковский район 184
Жарковский район 166
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области