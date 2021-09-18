Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 сентября 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 199 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 57 406 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 24 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 385 174 человека, за последние сутки – 998 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 032 768, в том числе за последние сутки их проведено 3522.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 64 138 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 606 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 21 897

Конаковский район 4891

Ржев 3577

Вышневолоцкий городской округ 2870

Калининский район 2859

Кимры 2225

Торжок 2088

Кашинский городской округ 1631

Бологовский район 1381

Калязинский район 1369

Осташковский городской округ 1362

Бежецкий район 1344

Старицкий район 1309

Нелидовский городской округ 1204

Лихославльский район 1190

Максатихинский район 945

Торопецкий район 898

Западнодвинский муниципальный округ 863

Весьегонский муниципальный округ 842

Оленинский муниципальный округ 770

Рамешковский район 707

Торжокский район 671

Кувшиновский район 662

Зубцовский район 613

Андреапольский муниципальный округ 601

Спировский район 544

Ржевский район 528

Селижаровский муниципальный округ 514

Кимрский район 436

Сонковский район 422

ЗАТО Озёрный 411

Кесовогорский район 371

Краснохолмский муниципальный округ 336

Сандовский муниципальный округ 308

Пеновский муниципальный округ 306

Фировский район 298

Бельский район 298

Лесной муниципальный округ 214

Молоковский район 184

Жарковский район 166

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области