В областной столице проходит «День лошади на Тверском ипподроме»

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
18 сентября в столице Верхневолжья проходит «День лошади на Тверском ипподроме». Жителей и гостей города приглашают посетить события праздника, который стартует в 12:00.
В мероприятии принимают участие конноспортивные клубы «Станица» и «Аксель», центр имени Натальи Серовой.
В программе «Дня лошади на Тверском ипподроме» – конкур на выбывание, скачки на пони, джигитовка и фланкировка. Также запланированы состязания по сборке и разборке автомата и другие события.
Пресс-служба Правительства Тверской области