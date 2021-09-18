В областной столице проходит «День лошади на Тверском ипподроме»

18 сентября в столице Верхневолжья проходит «День лошади на Тверском ипподроме». Жителей и гостей города приглашают посетить события праздника, который стартует в 12:00.

В мероприятии принимают участие конноспортивные клубы «Станица» и «Аксель», центр имени Натальи Серовой.

В программе «Дня лошади на Тверском ипподроме» – конкур на выбывание, скачки на пони, джигитовка и фланкировка. Также запланированы состязания по сборке и разборке автомата и другие события.

Пресс-служба Правительства Тверской области