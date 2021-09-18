Вам помогут волонтеры!

В дни голосования на 247 избирательных участках работают 1482 молодых добровольца волонтерского проекта избирательной комиссии Тверской области «Выборы доступны всем!». Ежегодно в ходе проведения каждой избирательной кампании ребята помогают избирателям подняться по ступеням в помещение для голосования, придержать двери, сориентироваться в здании. Помощь оказывается не только пожилым и маломобильным гражданам, но и всем землякам. Так, например, помощь волонтера может понадобиться молодой маме с ребенком на руках или в коляске; впервые голосующему избирателю в помещении, где расположены сразу два избирательных участка, ребята помогут ответить на вопрос «а который же из них мой, куда идти?».

Никакого отношения к политике эта акция не имеет. Она направлена исключительно на воспитание уважения молодежи к представителям более старшего поколения, оказание помощи тем, кто в ней реально нуждается. Избирательная комиссия Тверской области благодарит своих добровольных помощников за их неоценимый и важный труд. Спасибо вам огромное, дорогие друзья, за то, что нашли время и возможность помочь людям!

Пресс-служба избирательной комиссии

Тверской области