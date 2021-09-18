В Тверской области на празднике в честь Дня охотника организованы соревнования, выставка техники и другие события

18 сентября в столице Верхневолжья состоится мероприятие, посвященное Дню охотника. Начало праздника – в 11.00. Он организован на территории стрельбища СК «Тверь» по адресу: г. Тверь, ул. Стрелковая.

В Тверской области ведется работа по повышению эффективности контроля в сфере охотопользования. Значимость бережного отношения к экологии и природным ресурсам Верхневолжья неоднократно подчеркивал Губернатор Игорь Руденя.

«Тверская область является одной из наиболее экологически чистых в ЦФО и обладает огромным рекреационным потенциалом. Очень важно беречь наши ресурсы, повышать социальную ответственность граждан в отношении к окружающей среде», – считает Игорь Руденя.

В рамках праздника состоятся соревнования по стрельбе, выставка охотничьих собак, специализированной техники, концертная программа, розыгрыши призов, спортивное ориентирование, показательное выступление клуба исторической реконструкции.

В 12:30 стартует турнир по стендовой стрельбе. Соревнования будут проходить в личном зачете. В финал выйдут 6 самых метких охотников.

Также состоится мастер-класс по стрельбе для всех желающих. В 15:30 соревнования продолжатся в двух категориях: hunter pro – 40 мишеней, hunter top – 70 мишеней.

Пресс-служба Правительства Тверской области