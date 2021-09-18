В Тверской области стартовал второй день голосования

18 сентября в Тверской области проходит второй день голосования на выборах федерального, регионального и муниципального уровней. Всего на территории региона открыто 1150 избирательных участков и 22 временных избирательных участка. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

В этом году принять участие в голосовании смогут более 1 миллиона жителей Верхневолжья, из которых впервые голосующие – свыше 14 200 человек. Граждане выбирают депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва, регионального Законодательного Собрания седьмого созыва и Губернатора Тверской области, а также почти 200 депутатов представительных органов местного самоуправления.

В этом году голосование проводится в течении трёх дней, с 17 по 19 сентября. По итогам первого дня на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проголосовало 13,87 % избирателей, на выборах Губернатора Тверской области и депутатов Законодательного Собрания Тверской области электоральная активность избирателей также превысила 13,5%.

По информации областного избиркома, день голосования 17 сентября прошел в штатном режиме.

За ходом выборов на территории Тверской области следили свыше 1600 наблюдателей от кандидатов и политических партий, общественных наблюдателей. В центре общественного наблюдения велась прямая трансляция с 446 избирательных участков и 45 территориальных избирательных комиссий.

На всех участках соблюдаются меры противоэпидемиологической безопасности. Ведется бесконтактная термометрия. Каждый избирательный участок обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты как для членов избирательных комиссий, так и для участников выборов.

Предусмотрено выездное голосование для граждан, проживающих в удаленных и труднодоступных населенных пунктах. Также обеспечена возможность голосования на дому для тех, кому сложно прийти на избирательные участки.

Дистанционное электронное голосование на выборах 17, 18 и 19 сентября в Тверской области не применяется.

В этом году на избирательных участках используют беспрецедентную систему видеонаблюдения. Средства видеонаблюдения работают в беспрерывном трехдневном режиме – это уникальная выборная мировая практика.

В Твери также создан Центр общественного видеонаблюдения. В режиме реального времени здесь будет консолидироваться информация о ходе голосования и подведении итогов.

Пресс-служба Правительства Тверской области