В Тверской области первый день голосования завершился без серьезных нарушений

В Тверской области завершился первый день голосования на выборах федерального, регионального и муниципального уровней. На момент закрытия избирательных участков на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проголосовало 13,87 % избирателей, на выборах Губернатора Тверской области и депутатов Законодательного Собрания Тверской области электоральная активность избирателей также превышает 13,5%.

Больше всего проголосовавших – в Оленинском и Андреапольском муниципальных округах, а также в ЗАТО Озерный.

По информации областного Избиркома, день голосования 17 сентября прошел в штатном режиме, без каких-либо серьезных нарушений.

За ходом выборов на территории Тверской области следили свыше 1600 наблюдателей от кандидатов и политических партий, общественных наблюдателей. В центре общественного наблюдения велась прямая трансляция с 446 избирательных участков и 45 территориальных избирательных комиссий.

В Избирательной комиссии Тверской области работал информационный центр, куда в оперативном режиме поступала информация о ходе голосования.

В первый день голосования на избирательные участки приходили жители региона самых разных профессий.

«Для меня важно не только сохранить, что мы имеем, но и продолжить развивать, как это делается сейчас», - отметил мастер электротехнической лаборатории ООО «Тверская генерация» Дмитрий Новокщенов.

К выбору будущего тверского региона и страны в целом сегодня всё активнее присоединяется молодое поколение. В этот день в стенах родной средней школы №14 впервые проголосовала Алина Кобзева.

«Считаю, что дни голосования очень важны, ведь решается будущее нашей страны. Никто не должен оставаться в стороне. Ведь выборы проводятся в интересах нашего народа и каждого гражданина страны. Я даже не думала, что будет так и интересно, и волнительно голосовать», - поделилась Алина Кобзева.

«Выборы нужны, прежде всего, для того, чтобы сделать нашу страну лучше, чтобы выбрать людей, которые поведут наш город, область и страну вперед», - убеждён студент 3-го курса Тверского колледжа имени А.Н. Коняева Никита Чистов, который также впервые сегодня принял участие в выборах.

В этом году на выборах граждане смогут отдать свой голос в течение трёх дней, с 17 по 19 сентября. Жители Верхневолжья выбирают депутатов Государственной Думы РФ и регионального Законодательного Собрания, Губернатора Тверской области, в ряде муниципалитетов будут избраны депутаты представительных органов местного самоуправления. Избирательные участки 18 и 19 сентября будут открыты с 8.00 до 20.00.

На всех участках соблюдаются меры противоэпидемиологической безопасности. Каждый обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты как для членов избирательных комиссий, так и для участников выборов.

В этом году на избирательных участках используют беспрецедентную систему видеонаблюдения. Средства видеонаблюдения будут работать в беспрерывном трехдневном режиме – это уникальная выборная мировая практика.

Пресс-служба Правительства Тверской области