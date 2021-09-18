Первый день голосования в Тверской области прошел без нарушений

В Тверской области завершился первый из трех дней голосования. Жители Верхневолжья выбирают губернатора, депутатов Государственной Думы и регионального Законодательного Собрания. В ряде муниципалитетов определяются составы представительных органов местного самоуправления.

Несмотря на то, что голосование началось в рабочий день, активность избирателей была достаточно высокой. С самого утра на некоторых участках даже возникали очереди: люди спешили исполнить свой гражданский долг перед тем, как пойти на работу. Многие заходили на свой избирательный участок после трудового дня. В середине дня голосовали пожилые люди, а также те, кто находится в отпуске, работает удаленно или по свободному графику. Идея Центризбиркома о трехдневном голосовании как раз и заключается в том, чтобы максимально развести потоки избирателей и избежать большого скопления людей. Это очень важно в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В региональном Центре общественного видеонаблюдения за выборами текущая ситуация была видна как на ладони. Трансляция с камер, установленных на избирательных участках, позволяла наблюдателям в режиме реального времени оценивать, как организовано голосование, в том числе, как соблюдаются требования эпидемиологической безопасности.

«Такого высокого уровня технической оснащенности избирательного процесса, наверное, никогда не было. Мы имеем возможность наблюдать за каждым участком. Камеры установлены таким образом, что в обзор попадают и места выдачи бюллетеней, и урны для голосования. Можно внимательно отсмотреть любой момент трансляции, она ведется без сбоев. Никаких существенных нарушений за первый день наблюдения выявлено не было», – рассказал член Общественной палаты Тверской области, член мобильной группы по координации общественного наблюдения за выборами Николай Черников.

О том, что голосование проходит в спокойном, штатном режиме, свидетельствуют и отзывы общественных наблюдателей на местах. Татьяна Мухина работает наблюдателем на избирательном участке в филиале Вышневолоцкого колледжа в поселке Красномайский.

«Избиратели голосуют очень активно. Люди начали собираться еще до открытия участка и подходили в течение всего дня. Выполняются все необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции – выдаются маски, одноразовые ручки, имеются антисептики для рук. На участке работают волонтеры, которые помогают обеспечить голосующих средствами индивидуальной защиты. Каких-либо нарушений на участке в течение дня не зафиксировано», – сказала Татьяна Мухина.

Высокую активность граждан отмечает и Ольга Горева, наблюдатель на избирательном участке, расположенном в Детской школе искусств №1 на площади Славы в Твери.

«Было очень много желающих проголосовать именно в пятницу, так что три дня, отведенные на выборы – это правильное решение. Самым напряженным временем для участковой избирательной комиссии оказалось утро, но и в течение всего дня избирателей было немало. Тем не менее никаких сбоев в работе не было, нарушений не выявлено», – отметила Ольга Горева.

Впереди еще два дня голосования. Это будут выходные, что позволяет экспертам прогнозировать хорошие результаты итоговой явки. У жителей региона есть возможность построить свои личные планы таким образом, чтобы успеть справиться с домашними делами и проголосовать за свое будущее без спешки, с хорошим настроением.