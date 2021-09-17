Тверской театр юного зрителя открывает большой зал после ремонта

К началу театрального сезона Тверской театр юного зрителя открывает большой зал после прошедшего ремонта. Спектакли можно посмотреть уже с 17 сентября.

Любителей театрального искусства Твери и области в новом сезоне ждут премьеры спектаклей «Гроза», «Где я?» и «приключения Гекльберри Финна». Кроме того, в ТЮЗе с 30 сентября по 2 октября пройдут большие гастроли Калужского театра юного зрителя, а 21 и 22 октября на сцену выйдет труппа Берлинского театра STRAHL, которая представит зрителям спектакли в рамках Года Германии в России.

В новом сезоне продолжатся показы уже полюбившихся жителям областной столицы представлений – спектаклей «Пустота», «Космос», «Король Лир», «Кентервильское привидение», «Гензель и Гретель» и многие другие.

Познакомиться с афишей тверского театра юного зрителя, а также забронировать билеты можно на официальном сайте по ссылке: https://tuz-tver.ru/afisha.html или в кассе театра по адресу: Тверь, ул. Советская, д. 32.

Пресс-служба Правительства Тверской области