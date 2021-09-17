Журналистов Тверской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе

Журналистов Тверской области приглашают принять участие в ХIII Всероссийском конкурсе средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Заявки принимаются до 1 октября.

Цель конкурса – поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов России, вопросы этнокультурного развития, а также деятельности институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.

«Журналистика - это особая профессия, с повышенной ответственностью, общественным значением и влиянием. Сегодня СМИ являются одним из важнейших институтов развития общества», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Конкурс проводится по 8 номинациям: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук» (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), «Детские и молодежные СМИ», «Территория ЭТНО» (материалы об этнобрендировании и туристической привлекательности регионов России), «Поколение мультимедиа» и «Блоги».

Подробная информация о конкурсе, который проводится Федеральным агентством по делам национальностей, размещена на сайте www.smirotvorez.ru/

Награждение победителей пройдёт в Москве в ноябре 2021 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области