Журналистов Тверской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе

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Журналистов Тверской области приглашают принять участие в ХIII Всероссийском конкурсе средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Заявки принимаются до 1 октября.
Цель конкурса – поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов России, вопросы этнокультурного развития, а также деятельности институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.
«Журналистика - это особая профессия, с повышенной ответственностью, общественным значением и влиянием. Сегодня СМИ являются одним из важнейших институтов развития общества», - считает Губернатор Игорь Руденя.
Конкурс проводится по 8 номинациям: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук» (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), «Детские и молодежные СМИ», «Территория ЭТНО» (материалы об этнобрендировании и туристической привлекательности регионов России), «Поколение мультимедиа» и «Блоги».
Подробная информация о конкурсе, который проводится Федеральным агентством по делам национальностей, размещена на сайте www.smirotvorez.ru/
Награждение победителей пройдёт в Москве в ноябре 2021 года.
Пресс-служба Правительства Тверской области